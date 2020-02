Sant’Angelo all’Esca (AV). Tenuta Cavalier Pepe. Corso ONAF per degustare i formaggi irpini e abbinarli al vino

Articolo di Maurizio Vitiello – Il 16 febbraio 2020 alla Tenuta Cavalier Pepe il corso ONAF per degustare i formaggi irpini e abbinarli al vino.

Si terrà il 16 febbraio alla Tenuta Cavalier Pepe, in Via Santa Vara, a Sant’Angelo all’Esca in provincia di Avellino il corso “Formaggi irpini tra tradizione e innovazione”, laboratorio sulla tecnica di assaggio del formaggio e sull’abbinamento vino. ( www.tenutacavalierpepe.it )

Il programma prenderà il via la mattina alle ore 10:30, con il ritrovo dei partecipanti in cantina e l’accoglienza con caffè e brioches.

Dalle ore 11:00 si darà inizio al Seminario di approfondimento dei formaggi irpini in abbinamento ai vini dell’azienda Tenuta Cavalier Pepe: in particolare si comincerà con il Primo sale di Carmasciando, abbinato al “Bianco di Bellona” Irpinia Coda Di Volpe DOC 2018; poi il Carmasciano semi-stagionato di Forgione abbinato al “Brancato” Fiano di Avellino DOCG 2017; ancora il Caciocavallo stagionato di Carmasciando abbinato al “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini DOC 2015; poi il Carmasciano stagionato di Forgione abbinato a “Opera Mia” Taurasi DOCG 2014 e infine il Blu di pecora di Carmasciando abbinato a “Chicco d’oro” Campania Passito IGT 2016.

Su richiesta, è possibile una attività per impegnare e interessare i bambini al mondo del gusto, durante la degustazione seguita dagli adulti, infatti un laboratorio didattico con degustazione di marmellate e formaggi alla cieca, darà la possibilità anche ai più piccoli di divertirsi.

Le prenotazioni si possono effettuare fino a venerdì 14 febbraio 2020, contattando i numeri di telefono 0827.73766 o 3493172480, oppure scrivendo a eventi@tenutacavalierpepe.it, a cui si possono chiedere tutte le informazioni sul corso. Si consiglia per raggiungere la Tenuta attraversare l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire a Benevento/Castel del lago e proseguire per Taurasi (13km) e infine per Luogosano (3km).

Il costo del seminario è di €30,00 a persona ed è previsto uno sconto per i soci ONAF, mentre il costo per bambini è di 15 euro. Inoltre previa prenotazione è possibile pranzare presso il Ristorante “La Collina” o gli agriturismi convenzionati. La cantina tra l’altro è aperta per le visite guidate dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 ed il sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

Maurizio Vitiello