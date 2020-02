Sant’Agnello. Vittoria della Carnival Cup 2020. Le parole di Mister La Scala.

Mister Pino La Scala, tecnico del Sant’Agnello, dopo la vittoria del torneo categoria calcio a 11, ha ringraziato gli organizzatori per l’ottima preparazione dell’evento ed è fiero per il risultato ottenuto dai suoi ragazzi . “Le vittorie valgono anche se conta di più come arrivano. La soddisfazione di questa gara è quella di aver trovato una grande squadra ed aver combattuto con le stesse armi, cioè giocando a calcio. Prima volta che vinciamo ai rigori, siamo stati bene e contiamo di partecipare di nuovo la prossima volta”.