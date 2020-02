Il Sant’Agnello U14 vince dentro e fuori il campo.

Il Sant’Agnello U14 che ha stravinto in casa per 5-0 il derby con i cugini del Massa Lubrense, consolida il terzo posto in classifica e lancia un bellissimo messaggio sullo sport, dopo aver dichiarato che “il segreto per vincere è diertirsi”. I genitori dovrebbero investire sullo sport per educare al meglio i propri figli perché:

“Pago perché mio figlio imparari a essere disciplinato.

Pago perché mio figlio impari a prendersi cura del suo corpo e della sua mente.

Pago perché mio figlio imparari a lavorare con gli altri ed essere un buon compagno di squadra.

Pago perché mio figlio impari ad affrontare la delusione quando non ottiene ciò che si aspettava, ma sa che deve lavorare di più.

Pago perché mio figlio imparari a raggiungere i suoi obiettivi.

Pago perché mio figlio capisca che ci vogliono ore e ore di duro lavoro e allenamento per vincere un campionato/gara/competizione, e che il successo non avviene da un giorno all’altro.

Pago per l’opportunità che mio figlio ha di fare amicizie per tutta la vita.

Pago perché mio figlio sia sul campo di gioco e non davanti alla televisione.

Pago per tutti gli insegnamenti che lo sport ti offre: “responsabilità, umiltà, dedizione, amicizia, convivenza.

W LO SPORT, SEMPRE”.