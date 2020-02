Sant’Agnello/ Sorrento. Si abbatte il Pino di piazza Mercato. Dibattito in redazione col proprietario. “Ho delle responsabilità penali e civili sono costretto ad abbattere il Pino – dice Castellano -, se ci sono delle persone che si assumono queste responsabilità si facciano avanti” .

Abbiamo detto che come Positanonews non vorremmo che si abbattesse:”E’ un pezzo di cuore – ha detto il direttore Michele Cinque -, si deve fare di tutto per salvarlo, c’è un’onda emotiva contro gli alberi in Penisola sorrentina. Invece Castellano replica: “Il Comune ha segnalato il pericolo e mi ha messo in condizioni di non poter fare altrimenti. Il WWF con una perizia non è riuscito a dimostrare il contrario, il Comune ha di nuovo scaricato la responsabilità sul sottoscritto, che devo fare? – conclude.”

Una vicenda per la quale speriamo in esito positivo ed utile per preservare sia l’incolumità dei cittadini che dell’ambiente.