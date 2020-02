Sant’Agnello. Sequestro housing sociale, le parole di Nicola Marra

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Riportiamo le parole di Nicola Marra, Presidente Commissione Antimafia, sul sequestro dell’housing sociale, di cui ha parlato in un suo post su Facebook. “L’esposto delle associazioni ambientaliste, datato 13 dicembre 2018, era in sonno da tempo. Ha ottenuto un risveglio mediatico il 13 gennaio 2020, tredici mesi dopo, perché inserito al centro di una dettagliata inchiesta giornalistica de ilfattoquotidiano.it sugli intrecci di interessi intorno all’urbanistica della costiera. Il nostro articolo ha indicato con chiarezza le circostanze che hanno determinato la Procura a disporre tre settimane dopo le acquisizioni giudiziarie. E poi procedere al sequestro del complesso residenziale, avvenuto tredici giorni dopo”: questo trovate scritto nell’articolo sotto linkato.

Ma cosa si deve intendere con “l’esposto….era in sonno”? Od ancora “ha ottenuto un risveglio mediatico”?

Per ora ringraziamo in primis le associazioni ambientaliste che hanno prodotto l’esposto in questione, poi chi, giornalisticamente, ha dato allo stesso esposto risalto.