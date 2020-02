Sant’Agnello, alla scoperta del panificio Pane: con le bellissime Luisa e Manuela

Si sa, in Campania, la tradizione legata al pane è secolare. Ci troviamo davanti a una delle Regioni italiane che hanno saputo meglio utilizzare i cereali a propria disposizione, tanto da aver creato uno dei dolci più buoni, ovvero la pastiera.

Proprio la pastiera è uno dei punti forti della pasticceria “Pane” a Sant’Agnello. Qui verrete serviti da due splendide e simpaticissime ragazze, Luisa e Manuela, le quali vi illustreranno le tantissime prelibatezze di questa panetteria che definire tale è riduttivo. Un posto magico, dove si respira l’aria tipica dei posti legati alla tradizione, al buon pane, quello che rimanda alle storie degli antichi latini che celebravano la nostra Regione per la fertilità e anche per il pane che qui viene prodotto.

Non solo pastiera e pane, abbiamo provato anche il danubio, la fantastica torta salata campana che è lievitata e suddivisa in una serie di “sfere” farcite con diversi ingredienti. Una variante del casatiello che piace tanto per la sua leggerezza e sofficità!