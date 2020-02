Sant’Agnello. Ecco le parole dell’ingegnere Antonio Elefante sul sequestro dell’Housing Sociale

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Positanonews chiede all’ingegnere Antonio Elefante che, dal suo ufficio di Piano di Sorrento, ci fa sapere cosa farà dopo l’improvviso sequestro di questa mattina, a pochi giorni dall’inaugurazione, dell’Housing Sociale, di cui è stato progettista e costruttore. Ecco le sue parole:

“miei cari..

questa mattina il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso un provvedimento urgente di sequestro del complesso di housing sociale di Sant’Agnello per violazione delle leggi urbanistiche e paesaggistiche.

Il provvedimento e’ sottoposto a convalida da parte del Giudice delle indagini preliminari che decidera’ nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto tempestivamente al nostro legale di poter conferire con il predetto Gip per chiarire la intera vicenda.

Dallo esame del contenuto del provvedimento non vi e’ alcun dubbio che sia stato adottato senza avere piena cognizione della intera vicenda ed in particolare quella relativa alla conformita dello intervento rispetto al PUT e al rapporto con il Piano Casa che regola la edificazione di alloggi di housing sociale

Orbene , su questa vicenda era stata gia ampia spiegazione , sia dalla SAEC e sia dallo stesso Comune nel lontano 2015 con una nota particolareggiata indirizzata alla Provincia. In detta nota si chiariva gia che l’ intervento non era in contrasto con il PUT e addirittura sul Piano Esecutivo che lo aveva generato (Il PEEP) vi e’ il visto espresso di conformita al PUT rilasciato dalla Regione Campania con D.G.R. n.231/2008.

Non solo il PRG ..che ch reca anche esso il visto di conformita al PUT ha anche esso recepito il PEEP… e quindi nessun dubbio sussiste rispetto alla conformita al PUT.

Avremo modo di spiegare, al piu presto , tali fatti in modo da poter riavere a breve la disponibilita dello intero immobile”.