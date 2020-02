Sant’Agnello. La vicinanza di Positanonews alle famiglie coinvolte nel sequestro dell’housing sociale

Sant’Agnello, Sorrento , Penisola Sorrentina. Molte sono le persone coinvolte che ci scrivono, ci inviano i loro pensieri in merito al sequestro dell’housing sociale. Noi di Positanonews siamo vicini a queste persone. Non entriamo nel merito, non siamo vicini né alla ditta, né al Comune, non vogliamo difendere gli indagati, ma soltanto queste famiglie. Ci aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma anche l’umanità deve prevalere. L’umanità, la compassione e la pietà umana, rispetto alle sofferenze che si manifestano, vanno al primo posto.