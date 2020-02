Sant’Agnello. La pizza più romantica di San Valentino è da Stelluccia

Il ristorante “La Stelluccia”, situato nella caratteristica zona collinare di Sant’Agnello (Colli Fontanelle), facilmente raggiungibile con l’auto, nel cuore collinare e contadino della Penisola Sorrentina, fra Piano di Sorrento e Massa Lubrense, è un ristorante confortevole è accogliente, dove lo staff vi accoglie con gentilezza simpatia e premura.

La festa degli innamorati è una splendida occasione per ritrovarsi con la propria metà davanti ad un’ottima cena o, perchè no, una pizza. Il ristorante La Stelluccia, infatti, serve una delle pizze più gustose della Penisola sorrentina, il tutto correlato da un’atmosfera unica con un panorama sulla romanticissima penisola sorrentina, perfetta per il giorno di San Valentino. Non a caso, sono anche i clienti a confermarlo: “Pizza super, personale gentile e “conto piccolo “. Siamo stati super soddisfatti, tanto che ci siamo ritornati il giorno dopo a gustare un’ottima minestra maritata e un favoloso agnello alla brace, tutto accompagnato dalla gentilezza del personale che ci ha accolto facendoci sentire a casa. Grazie mille, Nadia e Davide da Novara.”

Dalle verdure, alla minestra maritata, alla pizza di Lucia, fra le migliori in assoluto. La vera rivoluzione è a tavola, tornare alla semplicità, e la Stelluccia è davvero uno dei pochi locali che lo fa veramente , qui i turisti , che vogliono riscoprire le tradizioni e la semplicità, i sapori e i saperi veri e non contaminati, della nostra cucina, ma riscopre sapori, saperi e gusti del territorio che riportiamo sempre nella sezione Enogastronauta news.

Il ristorante La Stelluccia si trova in Via Nastro Azzurro, 27 a Sant’Agnello (Colli di Fontanelle), aperto ogni giorno, tranne il mercoledì, dalle ore 12:00 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 00:00.

Tel: 081 808 3525