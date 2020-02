Sant’Agnello. Ecco la pizza di Carnevale della penisola sorrentina: al Bar Pina è tradizione

Penisola sorrentina, Sant’Agnello. Si avvicina la prima festività che non ci farà rimpiangere il periodo natalizio, perché si sa che a Carnevale ogni piatto vale, anzi no, perché come ogni tradizione, anche Carnevale porta i suoi piatti tipici e tradizionali che non possono mancare sulle tavole campane.

Ognuno di noi, il giorno di carnevale, aspetta alcuni piatti con impazienza, e altri che abbiamo il piacere di gustare un po’ più spesso. Ma di cosa parliamo nello specifico?

Oltre alle tanto amate chiacchiere, il piatto che viene tramandato da generazioni intere per decenni è la pizza di Carnevale. La tradizionale pizza della penisola sorrentina è un rustico tipico del Carnevale, molto sostanzioso ripieno di uova, ricotta, mozzarella, formaggi grattugiati e salsiccia sbriciolata e c’è chi, non contento, lo accompagna con friarielli saltati in padella. Protagonisti della ricetta sono le uova e la salsiccia che richiamano l’antica usanza rurale di macellare la carne del maiale e l’abbondanza di uova tipiche di questo periodo dell’anno.

Al Bar Pina si possono definire i pionieri della tradizione gastronomica nostrana e ce lo dimostrano con questa magnifica pietanza dai sapori forti e decisamente saporiti, che ripropongono con: ricotta, salsiccia, uova, parmigiano romano, uvetta ed un pizzico di passione e amore.

La ricetta è semplicissima e si prepara in poco tempo, ha un unico difetto, è molto calorica, ma si sa che a Carnevale si può esagerare, per poi ricominciare a pensare alla dieta dopo il martedì grasso.