Sant’Agnello. La bellissima Chiesetta, ben curata e addobbata oggi, si trova sul Corso Italia, dopo Pozzopiano, a pochi metri da Piano di Sorrento, e purtroppo non è più aperta come una volta. Il 3 febbraio la Chiesa cattolica festeggia San Biagio. In occasione di questo giorno, oggi, verrà celebrata la prima ed ultima Messa dell’anno per la Chiesa di San Biagio, a Sant’Agnello. Nella Chiesetta, infatti, da quando Don Nicola è andato via, la Santa Messa non viene più celebrata come una volta.

Oggi, alle ore 18.30, oltre alla Messa, si terrà anche l’ultimo rito religioso, quale la Benedizione della Gola, essendone San Biagio proprio il protettore. Qui è possibile leggerne la motivazione.

Nella parrocchia poi molto gentilmente , in cambio di una piccola offerta, ti danno il pane e l’olio benedetto con una piccola immagine.