Sant’Agnello. Intervento di disinfestazione straordinaria degli ambienti scolastici

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Sant’Agnello, Sagristani, ha informato la cittadinanza che, approfittando della chiusura delle scuole in vista del Carnevale, è stato svolto un intervento di disinfestazione straordinaria degli ambienti scolastici. Di seguito riportiamo le sue parole.

“E’ stata colta l’occasione della chiusura delle scuole per il Carnevale per un intervento di disinfezione straordinaria in tutti i plessi e gli ambienti scolastici presenti sul territorio comunale – comprese mense, refettori e palestre – al fine di assicurare condizioni igieniche ottimali per la ripresa delle attività fissata per mercoledì 26 febbraio”.