Sant’Agnello incontro per sindaco di Sorrento. Coppola: “Vado per la mia strada”

Un incontro ieri sera tra il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ed il sindaco Giuseppe Cuomo di Sorrento, dopo oltre un anno che non si parlavano. Alla base dell’incontro la possibilità di portare nel gruppo della maggioranza Massimo Coppola, puntando a fare sindaco Gaetano Milano una manovra che secondo alcuni osservatori mira a mettere da parte Mario Gargiulo. Ma i diretti interessati vanno avanti per la loro strada silenzio da parte di Mario Gargiulo mentre Massimo Coppola, sentito da Positanonews, conferma la sua linea: “Io vado avanti per la mia strada. Stiamo costruendo un progetto per Sorrento e da questo progetto non muovo”. Ora lo scenario può essere quello di vedere come candidato sindaco Massimo Coppola da una parte con forse addirittura tre liste, Mario Gargiulo e Marco Fiorentino, mentre rimane ancora un’incognita la possibilità della candidatura di Gaetano Milano, ma anche Fattorusso. Al di là di tutto c’è molta confusione ed è una sola la certezza: ancora non c’è un nome ufficiale da parte la maggioranza di fumo. Nonostante sia stato annunciato entro gennaio, oramai chiama febbraio e neanche la candelora ha illuminato il percorso di un futuro sindaco targato Como.