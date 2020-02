Sant’Agnello. Housing Sociale, il Movimento Cinque Stelle chiede consiglio comunale . E’ l’unica notizia che in costa di Sorrento riesce ad essere di interesse dopo il Coronavirus . tre consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che fanno sapere di aver presentato una richiesta per la convocazione di un Consiglio comunale straordinario urgente in merito alla vicenda relativa al sequestro del complesso edilizio Social Housing.

Un azione finalizzata ad…

…informare i cittadini su quanto sta accadendo e sulle misure che si intendono prendere per tutelarli.

Si tratta della prima di presa di posizione ufficiale dopo la convalida del sequestro del comparto edilizio disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.