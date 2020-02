Sant’Agnello, housing sociale: entro dieci giorni la decisione sulla convalida del sequestro

La decisione circa la convalida del sequestro, per quanto riguarda l’housing sociale di Sant’Agnello, dovrebbe essere presa entro dieci giorni. La notizia del sequestro preventivo ha scosso tantissime famiglie, ora disperate.

Cosa succederà? Se il giudice deciderà di non convalidare il sequestro, allora le persone possono accedere alle abitazioni, ma il procedimento penale non sarà annullato: difatti, nell’ipotesi peggiore, gli sfortunati potrebbero trovarsi a poter entrare ma col rischio, un domani, di aver pagato per abitazioni che risulteranno abusive. Ovviamente se i giudici considereranno illegittimi i permessi a costruire.

Nell’altra ipotesi, il giudice potrebbe confermare il sequestro preventivo, e le persone si troveranno a non poter entrare nelle abitazioni che hanno pagato o che stanno pagando (per esempio con mutui). Tra queste, sappiamo per certo, che ci sono persone in condizioni veramente tragiche: qualcuno vive addirittura in auto.

Insomma, una situazione davvero surreale.

Ricordiamo che l’indagine della Procura è partita da una serie di denunce presentate dalle associazioni ambientaliste. Sulla complessa vicenda c’era stata anche una interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle a firma Carmen Di Lauro.

La legge deve andare avanti, ma le persone coinvolte vanno tutelate.