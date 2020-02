Sant’Agnello. Festival Francofono, al teatro San Giuseppe entusiasma lo spettacolo su Cyrano del Liceo Marone di Meta . Come ogni anno continua l’eccezionale esperienza del Festival Francofono , ospiti al Klein Wein, hanno trasformato Villa Fondi a Piano di Sorrento in un’atelier di teatro dalla Francia all’Europa e alle tante scuole in Italia, in Campania eccelle Meta da diversi anni.

oggi alle 16 al Teatro San Giuseppe , nell’ambito del Festival internazionale di teatro francofono, ha entusiasmato lo spettacolo teatrale in francese incentrato su Cyrano de Bergerac . Una “piece” teatralefrutto di un corso di teatro tenuto dalla professoressa Mariastella Alberico con l’esperto esterno Peppe Coppola. La rappresentazione si terrà anche al Grenoble a Napoli. Un’ennesima dimostrazione della bontà delle iniziative del Liceo della Penisola Sorrentina, presieduto dalla profressoressa Immacolata Arpino