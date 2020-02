Rosso per i paramenti del celebrante Don Fabio Savarese, rosso per la statua simulacro del Santo vescovo, rosso per i fiori dell’apparatura dell’altare messi da Olimpia e Teresa, rosso per le candele da incrociare sotto la gola, rossa la facciata della chiesa da restaurare.

La devozione dei cittadini della penisola sorrentina tutta, per questo santo, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi dell’arrivo del culto in queste nostre terre,(Santu Biaso ‘o sole p’ ‘e case. San Biagio il sole nelle case) è forte e sentita. Oggi lunedi 3 febbraio 2020,nonostante la non facilità di parcheggio, la presenza di mercatino rionale in Via dei Pini e Via delle Rose, le sante messe iniziate già dalle 07.00 sono tutte gremite. Tutti voglio le candele alla gola, il pane benedetto tipico del san Biagio e il talloncino impregnato d’olio santo.