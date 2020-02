Sant’Agnello, in arrivo il primo corso BLS e Primo Soccorso con Defibrillatore

Il Forum dei Giovani di Sant’Agnello ha organizzato per la prima volta un corso sulla rianimazione cardiopolmare di base con utilizzo del defibrillatore e manovre di distruzione delle vie aeree su pazienti adulti, bambini e lattanti.

Il corso si terrà il 7 marzo a Palazzo Diaz dalle ore 8.30 fino alle ore 15.00, successivamente alla pausa pranzo, si terrà l’esame pratico in sede. Non sono previsti limiti di età, mentre al conseguimento del corso, si riceverà l’attestato con valenza europea, utile anche per la maggior parte dei concorsi e ambiti lavorativi.

In questo corso imparerai le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support) che ti permetteranno di poter affrontare una situazione di emergenza, incluso l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (AED), su di una persona in arresto respiratorio e cardiaco, nell’attesa dei soccorsi.

L’insieme delle manovre previste dai protocolli BLS e BLS-D serve per incrementare la possibilità di sopravvivenza dell’individuo colpito da morte cardiaca improvvisa o da disturbi che portano ad arresto cardiorespiratorio.

In particolare, lo scopo principale delle manovre di primo soccorso comprese nei protocolli BLS e BLS-D (rianimazione cardiopolmonare) è quello di preservare le cellule dell’intero organismo – in particolar modo quelle del cervello – dalla morte provocata dall’assenza di ossigeno. Nel momento in cui la respirazione e la circolazione sanguigna si arrestano, infatti, i tessuti dell’organismo non ricevono più l’ossigeno – elemento di fondamentale importanza per la loro sopravvivenza – iniziando così un processo di morte cellulare. Una volta che questo processo inizia, le possibilità di sopravvivere così come le possibilità di un eventuale recupero in assenza di danni, in particolar modo a livello cerebrale, diminuiscono notevolmente.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3342982784 oppure sulla Pagina Facebook del Forum dei Giovani di Sant’Agnello