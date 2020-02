Sant’Agata, Massa Lubrense. Riparte “Ridiventiamo Giovani”, il corso di ginnastica dedicato agli anziani

Sant’Agata, Massa Lubrense. Ripartito il corso “RIDIVENTIAMO GIOVANI” organizzato dall’amministrazione Comunale-assessorato politiche sociali- e dall’Atletico S.Agata, a beneficio degli anziani iscritti al centro polifunzionale e per ogni ultrasessantacinquenne che intenda dedicare un po’ del proprio tempo al movimento fisico.

“Alla luce della positivissima esperienza degli anni passati -dichiara soddisfatta l’assessore alle politiche sociali Giovanna Staiano- abbiamo ritenuto utile e doveroso contribuire nuovamente alla realizzazione del corso di ginnastica dedicato agli anziani organizzato in collaborazione con la società sportiva Atletico S.Agata. Il movimento è vita per tutti, per i più giovani e per i meno giovani, l’attività fisica, in particolare, è un elemento chiave nel raggiungimento degli obiettivi della strategia di invecchiamento sano e attivo, per la sua capacità di preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità della vita.” Le lezioni, di circa un’ora, si svolgeranno presso i centri anziani di S.Agata sui due Golfi e di Massa Lubrense.