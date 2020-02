Sanremo . Il nostro inviato Federico Iaccarino “Anastasio aggressivo, qui sempre un’emozione anche se è strano, tanto parlato e poche canzioni”

Sanremo . Il nostro inviato Federico Iaccarino “Anastasio aggressivo, qui sempre un’emozione”, dice a Positanonews . E’ il fotografo dei Vip ma anche il principale organizzatore storico di eventi della Penisola Sorrentina, da quando aveva mezzo secolo fa il Vroom vroom a Piano di Sorrento, ha seguito tutte le edizioni di Sanremo “Questo Sanremo sembra davvero interessante, vedremo che farà il nostro Anastasio, incrociamo le dita. Comunque qui davvero tante emozioni. Sanremo è sempre il principale palcoscenico per la musica italiana anche se questo Sanremo per me è strano, tanto parlato, ma poche canzoni. Fiorello numero uno “