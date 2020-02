Sanremo la serata di Georgina di Ronaldo e Benigni che porta il “Cantico dei Cantici” all’Ariston . Ci si dimentica dei cachet, si parla di 300 mila euro per Benigni, e si parla dello spettacolo. Tante le recensioni , fra critiche e complimenti, Sanremo è sempre Sanremo, come questa di Repubblica.

Senza il suo amico Fiorello, che si gode la serata di riposo, Amadeus si improvvisa showman, scherza su Juve e Inter con Georgina, sua compagna di palco, e con il suo fidanzato seduto in prima fila, Cristiano Ronaldo. Ma il protagonista è Roberto Benigniche poco prima delle undici fa il suo ingresso dal red carpet accompagnato da una banda, accolto dal conduttore all’ingresso dell’Ariston. Tornando sul palco di Sanremo dopo nove anni, Benigni parla dei suoi ricordi del festival, strapazzata a Pippo Baudo compresa, e aggiunge che lo ha anche presentato “nel 1980, era il 30esimo, ora è il 70esimo. Raggiunto quota 100, Sanremo può andare in pensione”. Poi spiega che quest’anno “è cambiato il sistema di voto, si può anche citofonare e dire: qui c’è gente che canta”. Dopo la stoccata a Matteo Salvini, annuncia che nella serata delle cover canterà “la più bella canzone del mondo”. L’attore e regista premio Oscar annuncia il testo che intende presentare: “E’ la canzone più bella del mondo: è il Cantico dei cantici ed è nella bibbia. E’ la canzone più bella mai scritta nella storia dell’umanità, 2400 anni fa, altro che settantesimo. E non è mai stata cantata in televisione” spiega prima di declamare l’antico testo.

Amadeus apre la terza serata con un pensiero per le vittime dell’incidente ferroviario di questa mattina a Lodi. Poi, parlando molto velocemente per accorciare i tempi di quella che si preannuncia una puntata lunghissima, annuncia subito il primo artista che apre la serata delle cover dedicata ai i 70 anni di festival: Michele Zarrillo che canta Deborah insieme a Fausto Leali. Poi tocca a Junior Cally che interpreta Vado al massimo in coppia con i Viito, e cambia il testo del brano di Vasco Rossi citando le Sardine: “In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine”.

Quindi per annunciare la sua prima partner sul palco, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, Amadeus si toglie la sciarpa bianca che spicca sullo smoking di velluto nero e lascia intravedere una maglia della Juventus. “E’ la più bella camiseta del mondo”, dice la compagna di Cr7 (seduto in prima fila) e lo invita a togliersi la giacca. Riluttante, il conduttore, di nota fede interista, obbedisce e mostra la maglia, che sul retro però è nerazzurra e porta la scritta Lukaku, punta di diamante dell’attacco della squadra milanese. Ma è solo l’inizio di una gag che va avanti nel corso della serata tra scambi di gagliardetti e con Ronaldo che regala la sua maglia ad Amadeus.

All’Ariston si torna a parlare di violenza contro le donne: un video punteggiato di microfoni rossi, Una nessuna centomila è lo spunto per Amadeus per lanciare un grande concerto, sabato 19 settembre all’Arena Campovolo a Reggio Emilia, per raccogliere fondi per i centri anti violenza. Le testimonial sono Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma, ciascuna con un simbolo rosso. “Quando una donna lotta – dice Pausini – lo fa per tutte le altre donne, perché mai più una donna debba subire delle violenze. Centomila come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi nel nostro grande concerto di settembre”. Nannini: “Ci siamo schierate ancora una volta perché non ne possiamo più. Basta con le donne vittime”.

Prosegue la gara: Marco Masini con Arisa cantanoVacanze romane, Riki in copia con Ana Mena tornano indietro nei decenni con L’edera, Raphael Gualazzi con Simona Molinari E se domani, Anastasio accompagnato dalla Pfm rivoluziona Spalle al muro di Renato Zero. Quindi il trio Levante, Francesca Michielin e Maria Antonietta rispolvera Si può dare di più. Standing ovation per Ornella Vanoni che accompagna Alberto Urso con La voce del silenzio.

Forse contagiata da Amadeus, l’ingresso della conduttrice albanese Alketa Vejsiu è un fiume in piena: parlando a velocità doppia parla del suo Paese, dei suoi sogni e torna sulla scalinata: “Questo è il punto più alto della mia carriera”. Quindi prende fiato e presenta il successivo artista: Elodie canta Adesso tu accompagnata dal pianista siriano Aeham Ahmad. Poi Rancore con Dardust e La rappresentante di lista reinventaLuce (tramonti a nord est). Quando torna sul palco, Alketa parla con più calma: “Ho preso una camomilla” ammette, prima di presentare il medley dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo tocca a Giordana Angi con Solis String Quartet conLa nevicata del ’56. Rita Pavone ha voluto Amedeo Minghi per cantare insieme la sua 1950.

Il primo ospite straniero di questa edizione è il cantautore scozzese Lewis Capaldi che porta sul palco dell’Ariston il nuovo singolo Before you go e il suo successo Someone you loved. Poi arriva Mika che dopo aver cantato Dear Jealously e Happy Ending racconta: “Ho trascorso molto tempo a cercare di conoscere l’Italia, poi mi sono reso conto che l’Italia, più la conosci meno la capisci”. Quindi aggiunge di averla scoperta attraverso le canzoni prima di intonare Amore che vieni di Fabrizio De André.

E’ passata mezzanotte quando arriva Tiziano Ferro che canta L’infinito e Amici per errore. Poi un’ovazione accoglie il ritorno di Beppe Vessicchio che dirige l’orchestra per Le Vibrazioni che hanno scelto Un’emozione da poco insieme ai Canova. Diodato con Nina Zilli risvegliano la platea con 24mila baci. Poi Tosca con Silvia Perez Cruz ricordano Lucio Dalla con Piazza Grande. Achille Lauro sceglie Mia Martini con una intensa Gli uomini non cambiano in coppia con Annalisa. Poi Morgan con bacchetta alla mano canta Canzone per te insieme a Bugo. Nella serata dei duetti Piero Pelù è da solo sul palco per Cuore matto, ma affida una strofa alle immagini d’archivio di Little Tony (scomparso nel 2013). Paolo Jannacci canta Se me lo dicevi prima (del papà Enzo) con Francesco Mandelli e Daniele Moretto. Poi il duetto Elettra Lamborghini con Myss Ketaper Non succederà più. Infine, all’1 e 45, l’ultima esibizione è di Francesco Gabbani che, vestito da astronauta con il tricolore, canta L’italiano.

Aspettando la classifica della serata, quando sono quasi le due, il monologo di Alketa sull’Albania accompagnato da Bobby Solo che canta Una lacrima sul viso. Foto ANSA