Sanremo 2020 , the winner is Diodato . Ma il trionfo è stato di Amadeus e Fiorello. Il video e il testo della canzone vincitrice “Fai rumore”

Sanremo 2020 , the winner is Diodato . Ma il trionfo è stato di Amadeus e Fiorello . Visto dal piccolo schermo con Positanonews Si sono fatte le due e mezza di notte, giusto per rimanere in tema con le critiche sulla lunghezza, per conoscere il vincitore di questo Sanremo 2020, ma i veri vincitori sono loro Amadeus e Fiorello. Nell’attesa del verdetto Fiorello si diverte con il microfono autotune, scherza con gli orchestrali, gioca a fare il rapper, balla i lenti con Amadeus. “Questo Sanremo non sarebbe andato così se non avessi avuto accanto a me in tutte queste sere il mio amico da 35 anni, ha illuminato il festival” dice il conduttore abbracciando Fiorello che ricambia: “E’ stato bello, bello, bello”. Lo showman poi ringrazia l’orchestra e il loro lavoro (“Non hanno orari, qui i sindacati si sono estinti”) prima di rendere omaggio a Fred Bongusto con Amore fermati.

La serata si è aperta con l’inno di Mameli eseguito dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Parte subito la gara con Michele Zarrillo, poi Elodie, quindi annuncia la prima ospite, Mara Venier, che si toglie le scarpe prima di scendere dalle scale del teatro. Il conduttore le consegna le chiavi dell’Ariston per la sua Domenica in speciale destinata a chiudere, come da tradizione, la settimana del festival, e le fa presentare il cantante in gara, Enrico Nigiotti.

Fiorello è travolgente entrando in scena dalla platea sulle note Rock’n’roll e parte subito con la protesta sulla durata delle serate: “José, il figlio di Amadeus, quando è iniziato il festival aveva otto anni, ora ne ha 11. Sui giornali non si parla più di sardine o cinque stelle, ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini”. Poi con tono più serio: “Non pensavo che quell’uomo riuscisse a fare tutto questo, il mio amico. I vertici Rai ieri ci hanno proposto di fare il Sanremo bis. La risposta la daremo alla fine della puntata, la settimana prossima”. Poi chiede un applauso “vero” per Amadeus, e il pubblico si alza in piedi. Ma, per rispettare la promessa fatta ieri sera, Amadeus entra in scena indossando la parrucca di Maria De Filippi. “Sembra Montezemolo ossigenato” commenta. “Ce l’hai fatta”, dice Fiore, “Ce l’abbiamo fatta” replica Ama. Poi lo invita a cantare (“Qui bisogna cantare” dice indicando il palco dell’Ariston) e intonano insieme Un mondo d’amore in omaggio a Gianni Morandi.

Diodato è il vincitore del Festival di Sanremo 2020. Ha vinto la sfida con Francesco Gabbani, che quindi si piazza al secondo posto. Terzo posto invece per i Pinguini Tattici Nucleari: un debutto sorprendente quello della band, che certo non si aspettava di entrare nel terzetto in lizza per la vittoria del Festival di Sanremo 2020. Ma in effetti i tre finalisti, per motivi diversi, rappresentano una sorpresa. Francesco Gabbani non aveva un pezzo potente come Occidentali’s Karma, eppure è riuscito a colpire nel segno. Diodato invece non era tra i favoriti all’inizio di questa 70esima edizione del Festival, ma serata dopo serata ha scalato la classifica e il gradimento diventando il principale favorito per la vittoria e poi il vincitore. Passiamo agli altri premi assegnati. Premio della critica Mia Martini dalla Sala Stampa va a Diodato, che conquista anche il Premio Lucio Dalla. Quello Sergio Bardotti per il miglior testo invece va a Rancore. Quello Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Tosca. Il premio Tim Music alla canzone più trasmessa in streaming sulle app di Tim a Francesco Gabbani

ECCO LA CLASSIFICA FINALE

Diodato

Gabbani

I Pinguini

Le Vibrazioni

Piero Pelù

Tosca

Elodie

Achille Lauro

Irene Grandi

Rancore

Raphael Gualazzi

Levante

Anastasio

Alberto Urso

Marco Masini

Paolo Jannacci

Rita Pavone

Michele Zarrilo

Enrico Nigiotti

Giordana Angi

Elettra Lamborghini

Junior Cally

Riki

IL TESTO DELLA CANZONE FAI RUMORE

esti canzoni Diodato leggi il testo di “Fai rumore”:

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.

Credits TV Sorrisi e Canzoni