Sanremo 2020, Anastasio “conquista” il figlio di Amadeus

Sanremo 2020, il rapper di Meta Anastasio conclude al tredicesimo posto in classifica, ma la sua voce e grinta conquistano il pubblico. In particolare il piccolo José, figlio del conduttore Amadeus e di Giovanna Civitillo, durante l’ultima serata canta a squarciagola il brano “Rosso di rabbia” infiammando pubblico e web attraverso i social, e non è detto che non abbiano influito le comuni origini campane… (la mamma Giovanna è napoletana).

Foto dal web