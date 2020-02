Il San Vito Positano vince con la Rocchese. La decide Marino all’82’

Il San Vito Positano vince in trasferta 1-0 con la Rocchese e si porta fuori dalla zona play out.

Primo tempo partita molto tesa con le 2 squadre che cercano di non rischiare nulla. Sfida molto tattica e poche emozioni.

La ripresa inizia con la Rocchese che tenta qualcosa in più e subito va vicino al gol. Il San Vito cerca di correre ai ripari e mister Gargiulo effettua alcuni cambi modificando l’assetto iniziale.

I padroni di casa attaccano ma senza creare pericoli. I giallorossi in contropiede diventano pericolosi e al 66′ colpiscono la traversa con Di Nardò, lanciato a rete da Marino.

All’82’ Marino trova il goal su assist di Paradisone che si invola sulla destra e mette la palla sul secondo palo, dove l’attaccante si fa trovare pronto e insacca per il gol da 3 punti.

Dopo il vantaggio la Rocchese si innervosisce e resta in 10. Nel finale la formazione di casa sfiora il gol in un azione rocambolesca, bravo Palumbo a farsi trovare pronto.

Negli ultimi minuti il nervosismo prende il sopravvento ma il risultato non cambia. Vittoria fondamentale per i costieri, che vincono questo scontro diretto. Un successo che può dare fiducia in vista dei prossimi impegni.