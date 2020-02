Positano, Costiera amalfitana . Nella 20esima giornata del girone D di Promozione grande successo per il San Vito Positano che ha battuto il Pontecagnano con un meritato 2-0. A gonfiare la rete all’11° del primo tempo è stato Michele Lauro. Bisognerà attendere il 41° del secondo tempo per assistere al secondo gol del San Vito, segnato da Aldo Marino, il “toro di Praiano” , una incornata che ha steso la squadra di Salerno . Il San Vito Positano conquista così punti preziosi per la risalita in classifica. Uomo partita Nicolas Banco, ma è tutta la compagine che sta entusiasmando con gioco e spirito di squadra con la soddisfazione di tutta la società per la campagna acquisti.