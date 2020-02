San Valentino a Cava de’ Tirreni. Fra Gigino organizza U Monaco dolce

Dopo il grande successo del Panettone Day,per la Vigilia di Natale, torna dunque un nuovo e gradito appuntamento presso la fucina di dolci dell’eclettico frate.

Durante i giorni indicati ci sarà una rassegna dolciaria con tante specialità mentre il 13 febbraio ci sarà la “Notte di San Valentino” con i Caffeina Band in concerto. Per venerdì 14 sera, invece, la “Cena a lume di candela” per tutti gli innamorati che festeggiano San Valentino.

Il menù prevede Fantasia di Antipasti; Ravioli burro e salvia o pomodoro; medaglioni con patate Frutta Dolce Vino e spumante.

La pasticceria U Monaco, si trova al confine tra Cava de’ Tirreni e Nocera Superiore, vicino al Mc Donald.

Tra le ultimissime novità di U Monaco, sono disponibili i panettoni gelato, per i quali è possibile prenotare il gusto preferito.

Senza contare tutti gli altri dolci della tradizione campana, sempre freschi e ottimi.

Un’attività, quella supportata da Padre Luigi Petrone da Cava de’ Tirreni, che continua a gonfie vele, con piccole e grandi soddisfazioni.

Per ulteriori info e prenotare il tavolo è possibile contattare il numero 08118162844.