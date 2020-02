San Valentino 2020: ecco gli oggetti più regalati!

Si avvicina sempre più il giorno più atteso da parte degli innamorati. Ovviamente ci riferiamo a San Valentino. La tradizione della celebrazione di questa festa risale probabilmente all’epoca romana, anche se va detto che il merito della consacrazione di San Valentino come patrono dell’amore è frutto del lavoro del grande scrittore inglese Geoffrey Chaucer.

In tanti giudicano questa festa soltanto una “trovata commerciale”, fatto sta che quasi nessun innamorato rinuncia a comprare un regalino per il proprio partner, come confermano le vetrine dei negozi che cominciano di questi periodi a riempirsi di peluche vari, cuori e ciondoli.

Molto interessante è lo studio effettuato da idealo, la piattaforma di acquisti comparativi leader in Europa, con milioni di utenti attivi ogni mese e portali in sei paesi. L’obiettivo è quello di informare consumatori ed e-consumer circa le ultime tendenze e le notizie d’attualità dal mondo dell’e-commerce e dello shopping digitale. Sul comparatore prezzi idealo, gli utenti italiani possono confrontare oltre 145 milioni di offerte proposte da più di 30.000 negozi online certificati.

La ricerca si basa sulle intenzioni d’acquisto online durante le due settimane che precedono il 14 febbraio per le categorie-regalo per eccellenza (come sneakers, profumi, ciondoli, sex toys, zaini e orologi da polso), ha dimostrato quanto gli acquisti di San Valentino interessino sempre di più anche il mondo dell’e-Commerce e non solo le vetrine dei negozi fisici/tradizionali.

Complici di questo fenomeno sono la vastità di scelta che offre lo shopping online, la possibilità di comparare i prezzi e il piacere di scegliere incondizionatamente senza sentirsi osservati (vedi +64,5% delle intenzioni di acquisto online da parte di uomini per la categoria Sex Toys e Protezione).

Cosa regalano le donne a San Valentino?

A tal proposito idealo ha analizzato quali sono stati i prodotti per i quali, in vista dello scorso San Valentino (2019), sono aumentate rispetto a un periodo senza ricorrenze o festività le ricerche online da parte delle sole donne. Nel dettaglio si tratta di:

Considerando i prodotti più popolari di questo periodo, quelli più regalati dalle donne potrebbe essere un paio di stivali Timberland 6 Inch Premium, un Eau de Toilette Versace Eros o un bracciale Pandora.

Cosa regalano gli uomini a San Valentino?

I prodotti acquistati dai soli uomini che prima di San Valentino 2019 hanno avuto un’impennata sono stati:

Qual è l’innamorato italiano che compra online?

Considerando il periodo in cui sono stati acquistati i regali di San Valentino 2019, gli uomini hanno comprato online quasi il doppio rispetto alle donne (63,4% vs 36,6%) ma per entrambi i sessi la fascia di età più coinvolta è stata quella tra i 35 e i 44 anni.

In base ai dati di Google Trends possiamo vedere che le tre regioni italiane dove è stato registrato il maggior numero di ricerche relative a San Valetino sono la Campania, la Puglia e infine la Calabria. Gli ultimi tre posti della classifica vedono, invece, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sardegna.

Per quanto riguarda, invece, le cinque città con più “innamorati digital” visono Salerno, Napoli, Bari, Palermo e Catania.