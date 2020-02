San Mauro Cilento. Il centenario carnevale ‘A Maschkarata punta al riconoscimento come patrimonio Unesco

A San Mauro Cilento ogni anno si svolge ‘A Màschkarata, famoso e centenario carnevale che affonda le sue radici nel passato. La prima edizione, infatti, risale alla fine del ‘700 e da allora è continuata negli anni mantenendo viva ed immutata la bellissima tradizione. Non si tratta di un semplice carnevale ma di un verso percorso che attraversa le tradizioni, la storia, la cultura, la musica, la gastronomia e l’artigianato locali. L’edizione 2020 si svolgerà il 23 e 25 febbraio. Ed ora il carnevale cilentano ambisce ad ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco quale “patrimonio immateriale dell’umanità”. Le sue origini e l’iter per il riconoscimento saranno presentate domani venerdì 21 febbraio aller ore 11.00 presso la Soprintendenza di Salerno alla Via Tasso 46 durante la conferenza stampa “Tutela e riconoscimento del patrimonio demo antropologico in provincia di Salerno”.