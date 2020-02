San Giuseppe Vesuviano. Psicosi coronavirus, chiuse tutte le scuole e screening collettivo

Sta diventando una vera e propria psicosi in Italia e in Campania . Con un’ordinanza che è entrata in vigore oggi lunedì 24 febbraio, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), Vincenzo Catapano, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a partire da lunedì e fino al 28 febbraio incluso.

All’origine del provvedimento – che il sindaco ha comunicato con una diretta Facebook – “il fatto che il comune di San Giuseppe Vesuviano ospita una consistente comunità cinese e che molti membri di tale comunità risultano rientrati nelle ultime settimane, nonostante l’interruzione dei voli diretti, sfuggendo di fatto ai controlli sanitari istituiti alle frontiere”.

Il Comune ritiene fondamentale ai fini della tutela della salute pubblica avviare uno screening sanitario su tutti coloro che sono rientrati dalla Cina negli ultimi 15 giorni, per verificarne l’eventuale positività al test del coronavirus, “tenuto conto che le scuole del territorio comunale, frequentate anche da membri della comunità cinese, possano essere inconsapevoli ed eventuali centri di diffusione del virus”.

“E’ stata investita la prefettura di Napoli – si legge inoltre nell’ordinanza – per sollecitare un intervento diretto del Console della Cina a Napoli, affinché si avvii un rapporto di proficua collaborazione con la popolazione di origine cinese che vive sul nostro territorio, al fine di individuare per tempo e isolare eventuali casi sospetti”.