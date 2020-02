Salvini processato per il caso della nave Gregoretti

Il Senato ha detto sì: Matteo Salvini sarà processato per il caso della nave Gregoretti. E Salvini non l’ha presa benissimo, anche se sostiene che sapeva già che sarebbe andata a finire così (non era difficile, dato che era stato proprio lui a dare indicazioni ai senatori della Lega di votare di sì alla Commissione per le autorizzazioni a procedere). Ma Salvini non arretra di un passo: “Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto”.

“Come è stato difendersi in Senato? Surreale. Ho giurato sulla Costituzione, che prevede che difendere la patria è dovere di ogni cittadino. Io ho difeso l’Italia” ha continuato Salvini. I senatori della Lega hanno lasciato l’Aula al momento del voto.

“Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui'”, aveva scritto su twitter Salvini, citando una frase del poeta Ezra Pound.

“Da tanti anni noto come il Parlamento stia scappando dalle proprie responsabilità. Un po’ ci vergognamo di essere parlamentari. Su certe materie sensibili, come la procreazione assistita o il fine vita, nessuno vuole legiferare. Abbiamo paura e stiamo scappando dalla nostre funzioni”. Così in aula la senatrice della Lega Giulia Bongiorno in un intervento molto applaudito dal centrodestra e che ha rotto per 10 minuti il clima ovattato con cui l’aula di Palazzo Madama sta seguendo il dibattito. Le argomentazioni dell”avvocato’ Bongiorno sono andate oltre il caso Gregoretti, interrogandosi sul rispetto del mandato parlamentare.

“Non dovete votare – ha detto ancora rivolgendosi ai banchi del Pd – esprimendo un parere sulla politica del governo sull’immigrazione, ma se l’interesse pubblico è stato salvaguardato o meno. Allora bisogna avere il coraggio di dire no all’autorizzazione. La legge sceglie noi come giudici. Il Parlamento non può scappare dalle proprie responsabilità, non ci vergognamo di essere parlamentari o di dire no. Stiamo scappando dalle nostre funzioni, noi stiamo svuotando di valore la nostra funzione”.

“Ho paura della nostra paura – ha continuato la senatrice della Lega tra gli applausi – ho paura del fatto che noi stiamo arretrando. Basta inseguire il M5s o le Sardine, cerchiamo di essere orgogliosi del nostro ruolo e ricordiamo che, storicamente, quando si crea un vuoto per la crisi di un potere, quel vuoto viene colmato dal quel potere che avrebbe il compito di bilanciarlo”.

Fonte Globalist