A Salerno terminato l’evento delle luci d’artista si continua con la musica d’artista BAHR LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO

Domenica, 2 febbraio 2020, nonostante il freddo che porta sempre questo mese non solo ci sarà il salotto nel mare con un megagalattico afflusso di gente, ma c’è addirittura chi lascia il più bel salotto naturale della città e dal Duomo e da “Passo Duomo”della piazza Alfano1 di Salerno si sposta al BAHR Stazione Marittima Zaha Hadid- via Molo Manfredi per far deliziare tutti con la sua musica dalle 14,30. Oltre la musica ci saranno anche sapori e saperi diversi per una domenica serena, felice e frizzante con il cerimoniale spumeggiante consueto nella stazione marittima antistante un mare meraviglioso e spumeggiante, grande risorsa non solo da fruire, ma soprattutto da tutelare per godere del mare anche in città.