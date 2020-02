Salerno. Sospetto Coronavirus: ragazzo trasferito al Cotugno

Caso sospetto di coronavirus a Salerno. Un ragazzo si è recato nel primo pomeriggio di oggi all’Ospedale Ruggi d’Aragona, accusando tutti i sintomi del virus, quali febbre alta e difficoltà respiratorie. Insospettiti dall’ultimo viaggio del ragazzo, compiuto proprio in Cina, i medici hanno avviato la procedura nei confronti del giovane, che è stato messo in isolamento fino alle 16.30, per poi essere prelevato da un’ambulanza dell’associazione “Humanitas”, che lo ha condotto verso l’ospedale Cotugno di Napoli. Si è al momento in attesa dei test.