Salerno. Sequestrati 500 kg di prodotti ittici

Salerno. Questa mattina, il personale della Guardia Costiera e della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha condotto un’attività ispettiva all’interno del Mercato Ittico di Salerno, con lo scopo di contrastare eventuali condotte illecite legate alla commercializzazione del pescato. Durante i controlli, è stata riscontrata la presenza di pescato privo delle informazioni relative alla tracciabilità ed all’etichettatura che consentono di risalire lungo la filiera ittica dal momento della vendita al consumatore finale. Per questo motivo, sono stati sequestrati prodotti per un peso complessivo di 500 kg ed elevati due verbali amministrativo per un totale di tremila euro.