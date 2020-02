Salerno. Salvatore Campitiello in ricordo di Gennaro Pane. Stamani una telefonata mi avvertiva che l’amico e collega giornalista Gennaro Pane era volato in cielo. Ero così come i suoi amici in parte preparato alla drammatica notizia. Speravamo che Gennaro potesse riprendersi. Nell’estate scorsa accompagnato da un amico ero stato a fargli visita al San Leonardo, dopo una prima operazione. Gennaro mi accolse con il solito sorriso e l’innata affettuosità. Ero speranzoso che potesse superare e battere la malattia, ma dopo aver combattuto giorno dopo giorno da un nosocomio ad un altro, in caro Gennaro ci ha lasciato nel percorso terreno.

I suoi insegnamenti di persona e di giornalista sono indimenticabili. Voce storica della radio nel seguire la Salernitana, non disdegnava di evidenziare nel suo lavoro e nei suoi comportamenti: l’etica professionale, l’attenta e assidua partecipazione all’aggiornamento professionale, il garbo nel linguaggio.

Con Gennaro se ne va un amico stimato, esempio per tanti, dove la solidarietà verso gli altri è stata uno dei punti salienti della sua vita. Noi non dimenticheremo il patrimonio di valori che ci ha lasciato, cercheremo di ricordarlo al meglio.