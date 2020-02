Salerno. Prevenzione coronavirus anche a Fisciano: ipotesi chiusura Università

Ieri è scattato l’allarme coronavirus in tutto il Bel Paese, soprattutto al Nord, dove scuole, musei, centri culturali e università sono state chiuse. Nelle ultime ore sembra si stia pensando ad un provvedimento simile anche per le Università campane, come Salerno.

Anche UNISA sta valutando le misure da adottare per prevenire e contrastare il dilagare del contagio da coronavirus. Stamattina è convocato un tavolo tecnico per valutare i provvedimenti necessari. Tre le ipotesi in campo: la sospensione delle lezioni, il monitoraggio degli studenti e dell’intero corpo docente e amministrativo, e anche quella più drastica della chiusura dell’Università o. Tra le altre misure anche l’utilizzo di stoviglie usa e getta per bar e mensa universitaria.