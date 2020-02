Da Salerno a Positano la costa sferzata dalla tempesta di vento . Allagamenti e tempeste di vento stanno mettendo a disagio la circolazione stradale sul territorio: in particolare, si procede a passo d’uomo sulla Tangenziale di Salerno, nel tratto Mariconda- Sala Abbagnano, in direzione nord.

Ma a i maggiori problemi è il forte vento che sta soffiando da ventiquattro ore. Onde altissime sulla costa con il mare che ha invaso il lungomare. Alberi e rami sradicati dal vento mettono in pericolo anche i pedoni. Pericoli anche passando sotto i balconi dei condomini con vasi di piante che sono caduti sul marciapiede sottostante.

Problemi anche a Cetara, Amalfi, Praiano e Positano in Costiera amalfitana .