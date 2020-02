Salerno piange Simone a soli 43 anni: la sua perdita sconvolge Torrione

Salerno. La morte di Simone T. di 43 anni ha sconvolto il quartiere di Torrione a Salerno. Simone era cresciuto in Via De Leo, negli ultimi anni non aveva un impiego fisso e viveva tra mille difficoltà. Purtroppo un brutto male lo ha portato via. Negli ultimi mesi si vedeva spesso tra via Rebecca Guarna e via Rugg. Da molti era considerato un gigante buono, sempre sorridente e disponibile, nonchè amico di tutti. E come tanti suoi coetanei Simone amava la Salernitana e frequentava lo stadio Arechi.

