Salerno. Pedopornografia, uomo adescava minori sulle chat

Salerno. Adescava minori sulle chat, magari spacciandosi per un coetaneo, episodi troppo ricorrenti. La squadra mobile della Questura di Salerno, nella mattinata di sabato ha dato mandato di perquisizione locale e informatica con conseguente sequestro nei confronti di un cittadino italiano. L’indagine ha messo in evisenza che l’indagato adescava minorenni su tutto il territorio nazionale attraverso chat on line con le quali instaurava rapporti di natura sessuale e virtuale. La perquisizione ha portato alla luce ben oltre 100 files di immagini e video pedopornografici. L’uomo, S.R. è stato arrestato e tradotto in carcere