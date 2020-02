Salerno in lutto per la scomparsa di Pina Mossuto, punto di riferimento di Spazio Donna

Salerno. Nella notte tra mercoledì e giovedì è venuta a mancare Pina Mossuto, punto di riferimento di Spazio Donna. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha espresso il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito la città: «Partecipo, a nome mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta, al generale cordoglio per la morte di Pina Mossuto. Questa donna generosa e coraggiosa è stata una delle protagoniste più importanti nella vita della nostra comunità attraverso l’esperienza di Spazio Donna. Pina Mossuto ha dato un contributo fondamentale, a livello locale e nazionale, alle battaglie per l’emancipazione femminile, la tutela dei diritti, la promozione delle donne in ogni contesto della vita professionale, collettiva e familiare. Era un punto di riferimento prezioso per le Istituzioni, le militanti, le persone che a lei si rivolgevano per chiedere aiuto ed assistenza. Con Pina Mossuto il Comune di Salerno ha organizzato tanti eventi, programmi, manifestazioni aiutando migliaia di donne a migliorare la propria vita. Salerno la ringrazia e la ricorda raccogliendo, insieme a Spazio Donna, la sua eredità politica, civile e morale insieme al suo impegno per le donne che c’impegniamo a proseguire». Anche Spaziodonna le dedica un commovente post: «È finita una leggenda Pina Mossuto. Ha lasciato la sua Salerno, la sede di Spaziodonna, la sede del suo cuore che è viva anche grazie a lei. Ha lasciato tutte noi e tutti quelli che aveva conosciuto ed amato. Testona e generosa, la ricorderemo per le sfuriate, le risate, i rimproveri e gli abbracci alle compagne di oggi, di ieri e l’altro ieri». L’ultimo saluto a Pina alle ore 9.30 di domani, venerdì 21 febbraio, nella Chiesa di Santa Maria ad Martyres a Torrione.