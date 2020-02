Salerno. Giovane pregiudicato arrestato dalla Polizia durante un controllo

SALERNO: fermato durante un controllo in litoranea, giovane pregiudicato ricercato viene arrestato dalla Polizia.

Nell’ambito di specifici servizi mirati al contrasto di reati predatori in genere, nonché del contrasto al dilagante fenomeno della prostituzione nelle zone periferiche della città e sulla litoranea sud – Pontecagnano – Battipaglia, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Reati Contro la Persona e Reati Sessuali, nella serata di ieri, 4 febbraio, effettuavano un servizio di prevenzione ed osservazione nella zona sud di questo capoluogo. I controlli venivano estesi anche alle attività commerciali e ricettive ove è usuale che donne di nazionalità estera esercitino l’attività di prostituzione. Nella zona, in prossimità di un parcheggio, veniva notato un giovane che cercava di allontanarsi alla vista degli agenti per sottrarsi al controllo di polizia. Fermato dai poliziotti, il ragazzo appariva da subito molto preoccupato e agitato e, dai successivi controlli, questi appuravano che risultava emessa a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguire, dal mese di novembre scorso, a seguito di evasione dagli arresti domiciliari per reati in violazione della legge sugli stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il giovane, identificato per L.M. di anni 20, veniva condotto presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni, così come disposto dal provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.