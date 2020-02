Salerno – Il coordinatore provinciale Nicholas Esposito annuncia le nuove nomine. Michele De Lucia, sindaco di Positano in Costiera amalfitana, è responsabile degli enti locali.

Salerno 05 febbraio 2020 – La riorganizzazione di un partito parte dagli uomini e dalle singole responsabilità di ognuno ed è da qui che il coordinatore provinciale Nicholas Esposito intende riportare ordine all’interno della struttura gerarchica. “Ogni donna ed ogni uomo del nostro partito ha una grande responsabilità – chiarisce Esposito – , quella di portare avanti le nostre idee, di lavorare per il bene del nostro territorio, essere sentinelle di ciò che accade ogni giorno ma tutto questo deve essere fatto con grande maturità e senso di appartenenza al gruppo. Le nomine che abbiamo fatto saranno utili proprio a questo fine per coordinare tutti gli sforzi e indirizzarli verso un unico obiettivo, riprenderci le nostre città e la nostra regione solito l’insegna della Lega. Dobbiamo restare concentrati, ci aspettano competizioni elettorali importanti che devono trovarci preparati. Un grande in bocca al lupo ai responsabili degli Enti Locali, della comunicazione, dell’organizzazione, dei giovani e del Tesseramento”.

Elenco nomine

Responsabili Enti Locali: Annapia Strianese, Michele De Lucia, Attilio Pierro

Responsabili Organizzazione: Luigi Cerciello ed Amedeo Giordano

Responsabile Tesseramento: Tony Sofo

Responsabile Giovani: Tiziano Sica

Responsabile comunicazione social: Bruno Avagliano

—

Giancarlo Borriello

Lega Campania

Il Portavoce