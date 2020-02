Salerno, concorso ASL per 500 nuove assunzioni di medici, infermieri e OSS

Annunciato, oggi, un concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato per 150 nuovi OSS, categoria BS, indetto da Asl e Ruggi, come deliberato dal direttore generale dell’Asl di Salerno.

Altre possibilità di lavoro, per medici, infermieri e amministrativi nella Sanità, intanto, sono previste entro la fine dell’anno: verranno reclutati dall’Asl 523 nuove posizioni, come approvato dai vertici dell’Azienda nel piano assunzioni.

Per le candidature sul sito dell’ASL Salerno clicca qui.