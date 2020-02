Salerno. Arrestato minore responsabile di tentata rapina

SALERNO: la Polizia trae in arresto un minore straniero responsabile di tentata rapina ad una rivendita tabacchi.

Nella serata di ieri, 6 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti, hanno tratto in arresto per tentata rapina ad una rivendita tabacchi, in zona Santa Lucia a Salerno, un minore straniero, D.A.A. di anni 16, cittadino senegalese. Gli agenti, su segnalazione fatta alla sala operativa della Questura, intervenivano prontamente sul posto e individuavano il minore straniero intento in una colluttazione, per assicurarsi l’impunità, con il gestore della rivendita ed il figlio di questi. Poco prima infatti il minore era entrato nella rivendita e, con violenza, aveva cercato di impossessarsi del denaro contenuto nella cassa, impugnando un piccolo dispositivo che emanava scintille. Gli agenti, non senza difficoltà, riuscivano a bloccare il giovane e trarlo in arresto, conducendolo negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito ed il fotosegnalamento presso il gabinetto provinciale della Polizia Scientifica. Dell’arresto veniva data comunicazione all’Autorità Giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Salerno, che ne disponeva la collocazione presso il centro di prima accoglienza per minori di Salerno. Sono in corso ulteriori indagini volte all’attribuzione al giovane di altre tre rapine perpetrate recentemente presso rivendite tabacchi del centro città con le medesime modalità.