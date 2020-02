Salerno. Addio a Giovanni Celenta: un malore fatale per l’avvocato di Vietri sul Mare

Costiera amalfitana, la città di Vietri sul Mare piange la scomparsa dell’avvocato Giovanni Celenta, stroncato da un terribile malore.

Un infarto fulminate, proprio mentre era in sella alla sua bici, all’altezza del castello di Arechi, lungo la strada che porta a Croce di Cava

Giovanni Celenta per anni è stato militante nelle file della Fuci (FedeGiovanni Celenta per anni è stato militante nelle file della Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e successivamente nel Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale.

Il suo ricordo è vivo sui social network, dove chi lo ha apprezzato come un vero amico lo ricorda così: “Ciao Giovanni. Sono lontano e non posso venire da te per salutarti l’ultima volta, ma il mio essere ti è vicino da oltre quarant’ anni, ed il mio pensiero ti accompagnerà lassù non con la tua bici, ma con il maggiolino bianco dei bei ricordi.”

E’ grande lo sconforto per tutti i salernitani, ma il nostro pensiero va alla famiglia in questo momento difficile. Era soprattutto molto conosciuto e apprezzato, soprattutto nel quartiere Carmine e nella zona dei Salesiani, dove viveva con la moglie Luana Desiderio e i figli Mirko e Rita.

I funerali sono stati celebrati, questa mattina, alla chiesa dei Salesiani, nel quartiere Carmine di Salerno.

Da parte della redazione di Positanonews le più sincere condoglianze alla famiglia per la triste perdita.