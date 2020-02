Salernitana Vincere per sognare, battere il Trapani per acciuffare il Pordenone al terzo posto

Vincere per sognare, battere il Trapani per acciuffare il Pordenone al terzo posto e mettersi ad un solo punto di distacco dal secondo posto, occupato da Crotone e Frosinone. La zona che vale la promozione ultimamente non è mai stata così vicina per la Salernitana e i ragazzi di Ventura non vogliono lasciarsi scappare un’occasione così ghiotta. Soprattutto davanti al pubblico amico, visto che è solo attraverso i risultati Migliorini e compagni possono riportare la gente al loro fianco e farla tornare allo stadio. La prevendita per la sfida col Trapani non ha fatto di certo registrare numeri da record. I siciliani sono penultimi in classifica con 19 punti all’attivo, ma la gara non va assolutamente sottovalutata. All’Arechi, tra l’altro, l’ex Castori non ha mai perso da avversario (e quindi i granata avranno la possibilità di far cadere un altro tabù).

Le due squadre si affrontano con assetto tattico speculare, visto che entrambi gli allenatori dovrebbero puntare sul 3-5-2. Visti gli interpreti sui quali fa affidamento Ventura, l’atteggiamento di partenza della Salernitana dovrebbe essere più propositivo rispetto a quello degli ospiti. Il tecnico ligure, ancora orfano di Cerci, schiera Micai in porta; Aya, Migliorini e Jaroszynski in difesa; Lombardi e Cicerelli (preferito a Kiyine) sulle corsie esterne; Akpa Akpro, Dziczek e Maistro in mezzo al campo; ancora una volta Gondo e Djuric in avanti. A gara in corso nelle file dei granata, che sono imbattuti dall’inizio del 2020 e che vanno a segno con regolarità da 9 partite di fila, potrebbero trovare spazio Capezzi e Giannetti.

Il Trapani gioca con Carnesecchi tra i pali; difesa con Pirrello Strandberg e Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly e Del Prete in mediana; Pettinari e Piszcek in attacco. Solo panchina per l’ex Odjer, come pure per Dalmonte ed Evacuo, che potrebbero essere chiamati in causa nella ripresa.

L’arbitro è il signor Antonio Di Martino di Teramo (coadiuvato dagli assistenti Muto e Zingarelli e dal quarto uomo Luca Massimi).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disp. Vannucchi, Billong, Lopez, Curcio, Capezzi, Jallow, Kiyine, Di Tacchio, Karo, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Del Prete; Pettinari, Piszcek. A Disp. Kastrati, Stancampiano, Pagliarulo, Aloi, Evacuo, Odjer, Scaglia, Dalmonte, Colpani, Fornasier, Grillo. All. Castori

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo (Muto/Zingarelli). IV uomo: Luca Massimi di Termoli