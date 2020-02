Salernitana in forma, a gennaio tanti punti e gol: si apre nuovo mini ciclo per alzare l’asticella

Cinque partite per puntare, con decisione e prepotenza, al secondo posto. Dopo la bellissima trasferta di Benevento ora la Salernitana non può più nascondersi, la promozione diretta deve essere il traguardo a cui aspirare. Lunedì con il Trapani l’occasione di accorciare ancora sul Pordenone, si apre un ciclo di cinque partite decisive per il futuro della squadra di Ventura.

Trapani in casa, poi la trasferta al Bentegodi. Quindi il fanalino di coda Livorno sempre all’Arechi, l’ostico viaggio a Frosinone e poi il Venezia a Via Allende, altra squadra che lotta per la salvezza. In casa la Salernitana ha la possibilità di vincerle tutte, per continuare la striscia fortunata e rispondere presente. Adesso i granata devono viaggiare a una media promozione, proprio come hanno fatto nelle ultime cinque partite.

Analizzando la forma delle squadre di Serie B, la Salernitana risulta essere una delle migliori squadre del periodo. Nelle ultime cinque sfide i granata hanno raccolto dieci punti: tre vittorie contro Pordenone, Pescara e Cosenza, il punto a Benevento e il ko con lo Spezia. Proprio le due squadre che la Salernitana non ha battuto sono le più in forma del campionato, giallorossi e liguri hanno infatti raccolto 11 punti nelle ultime cinque partite. La Salernitana ha ritrovato smalto in attacco ed è la formazione più prolifica di questo mini ciclo, con 10 reti fatte (proprio come le streghe). La verve offensiva è l’arma in più della squadra di Ventura che adesso ha bisogno di alzare ulteriormente l’asticella. La classifica dice che ci sono tantissime squadre in lotta, dal Pordenone secondo all’Ascoli dodicesimo è battaglia: solo cinque punti a dividere undici squadre. La Salernitana c’è, ma per crederci veramente serve continuità. E soprattutto continuare a conservare la consapevolezza che l’impresa è davvero possibile.

Di Tacchio scalpita dopo la panchina nel derby: il centrocampista può tornare dal 1′ lunedì

Una settimana leggermente più lunga per preparare il match di lunedì contro il Trapani. La Salernitana si è allenata ieri, svolgendo lavoro di forza seguito da esercizi di trasformazione al mattino e esercitazioni tecnico tattiche nel pomeriggio, e tornerà a farlo questo pomeriggio sempre al Mary Rosy. Gian Piero Ventura potrà avere, come praticamente mai successo in questa stagione, l’imbarazzo della scelta contro i granata siciliani. Il gruppo è al completo, nel giro di quindici giorni tornerà anche Mantovani che sta proseguendo il suo percorso personalizzato di recupero a Roma. L’idea però è quella di cambiare il meno possibile, soprattutto dopo gli ottimi segnali di Benevento.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico genovese potrebbe pensare di ridare una chance dal primo minuto a Di Tacchio. L’ex Avellino ha visto ridursi il suo minutaggio con l’esplosione di Dziczek. Dopo la serie di quasi quattordici partite giocate per intero (solo nel derby di Castellammare ha disputato 82′), il centrocampista pugliese ha iniziato a giocare meno dalla trasferta di Cittadella. Nelle ultime sei partite una sola volta è partito titolare, contro il Cosenza, per poi subentrare contro Empoli, Pordenone e Spezia (squalificato a Pescara). Dalla panchina di Benevento quindi, alla possibilità di partire dall’inizio lunedì, rilevando uno tra Dziczek e Maistro, visto che Akpa è imprescindibile. Lombardi sta meglio e dovrebbe presidiare la corsia di destra, l’altro dubbio potrebbe essere a sinistra. Kiyine ha deluso nel derby, Cicerelli è subentrato bene, Lopez è rientrato e Curcio sta ritrovando gamba.