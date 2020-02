E’ proprio vero che Positano ha sempre qualcosa da offrire per chi sa coglierne la vera essenza al di là del periodo estivo. La città verticale in inverno ha un fascino diverso, più tranquillo ma che permette di vivere un’esperienza unica, lontani dal caos che la contraddistingue nei mesi caldi. E sono tanti coloro che decidono di trascorrere una giornata nel nostro paese durante l’inverno. Come ad esempio Roberto ed Ivano, due centauri che abbiamo incontrato oggi alla Garitta e che ci hanno raccontato di aver raggiunto la costiera amalfitana e Positano con la loro moto dall’Umbria, per la precisione da Foligno. Una bellissima avventura su due ruote vissuta con libertà e voglia di viaggiare.