Il rischio Coronavirus annulla il matrimonio di una coppia di Caserta domiciliata a Codogno

Il Coronavirus ha messo in quarantena il sogno d’amore di una coppia di trentenni originari di Caserta ma da luglio domiciliati per motivi di lavoro a Codogno (Lodi), il maggior focolaio del temuto virus. I due promessi sposini si trovano ora costretti a restare chiusi in casa per il periodo di quarantena previsto. Il matrimonio civile era previsto per sabato 23 febbraio ma non si è potuto celebrare poiché tutti gli uffici erano chiusi. I due futuri sposi sono riusciti a bloccare gran parte dei parenti che dovevano arrivare da varie parti d’Italia a parte i genitori di lei giunti dalla Campania per partecipare alle nozze. Tra l’altro, il padre della sposa necessita di medicine per la pressione ma le farmacie sono tutte chiuse. Dopo aver provato a telefonare un paio di volte al 112, alla ragazza avrebbero fatto capire di non dover chiamare troppe volte.

Insomma, disagi notevoli che si spera possano al più presto risolversi in attesa del matrimonio religioso fissato per il mese di luglio a Caserta.