Ripartono i Giovani Democratici della Penisola Sorrentina

I Giovani Democratici della Penisola Sorrentina ripartono con un nuovo organico, che vede ai soliti volti già protagonisti, l’aggiunta di membri nuovi. Dopo dieci anni di battaglia vinte, con persone partite altrove o magari “cresciute”, si aggregano altre che possono dare il loro contributo nelle future attività.

“Mentre la Lega insultava i meridionali, noi eravamo nati da poco…ma non per questo ce ne dimentichiamo. E pensare che quelli che allora ci chiamavano “terroni”, adesso aprono i loro circoli “quiggiù”. Per questo motivo, oggi più di ieri, occorre far sentire con forza una voce diversa.Riparte il percorso dei GD Penisola Sorrentina, con forze ed energie nuove, e con la stessa voglia di sempre di crescere, informare e partecipare!”.

Questo è il post condiviso sulla pagina dei democratici tramite il quale hanno dato una svolta al passato per dare spazio al presente.

Ma facciamo un passo indietro: chi sono i Giovani Democratici?

Questa organizzazione viene ufficialmente costituita il 21 novembre 2008 contestualmente alle elezioni primarie per le Costituenti nazionale e regionali del movimento. Le consultazioni sono aperte ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni.

Fino all’elezione dell’Assemblea Nazionale è stato istituito un Comitato Promotore Nazionale con il compito di coordinare la fase costituente dell’organizzazione. A norma del Regolamento per le Primarie della Costituente dell’Organizzazione Giovanile del Partito Democratico il Comitato è convocato e presieduto da un dirigente del Partito Democratico.

Fino all’elezione delle varie Assemblee Regionali è stato istituito presso ogni Regione un Comitato Promotore Regionale con il compito di coordinare lo svolgimento delle elezioni primarie dell’organizzazione in ciascuna regione.

Nelle elezioni Primarie Nazionali del 12 e 13 Marzo del 2016 (l’affluenza è stata superiore al 60% e hanno votato 25.443 aventi diritto), il candidato con più voti è stato il responsabile nazionale Formazioni e Diritti Civili dei GD della Segreteria Baldini, Mattia Zunino, appoggiato dal Coordinatore uscente Baldini e tra gli altri dall’associazione politico-culturale FutureDem, con l’81% delle preferenze (20.370).

Successivamente durante il II Congresso Nazionale che si è tenuto a Roma il 19 ed il 20 marzo 2016 i delegati nazionali hanno eletto Mattia Zunino nuovo Segretario Nazionale dei GD.