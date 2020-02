Regione Campania. Nuovo bando: 10 milioni per la viabilità dei piccoli Comuni

E’ stato pubblicato un nuovo avviso che, con un investimento di 10 milioni di euro, garantirà ulteriori interventi per la messa in sicurezza stradale della Regione Campania. Il bando è destinato ai progetti esecutivi presentati dai piccoli Comuni, ovvero sotto i 2000 abitanti, che non abbiano avuto precedenti finanziamenti, con particolare attenzione per le aree interne.

Saranno ammessi al finanziamento progetti esecutivi di interventi straordinari sulla rete stradale di interesse regionale riguardanti le strade secondarie a gestione comunale quali, a titolo esemplificativo, il completamento e riammagliamento della rete, l’adeguamento e la manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di base della rete ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione, la messa in sicurezza statica delle opere d’arte principali, il miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico, la soluzione di criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, riducendo strozzature e colli di bottiglia.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate ed inviate direttamente online entro le ore 12.00 del 16 marzo 2020, utilizzando i moduli messi a disposizione sul Sistema informativo all’indirizzo http://acamir.regione.campania.it/avvisostradepiccolicomuni

“Continua il lavoro della Giunta De Luca per il miglioramento e la messa in sicurezza delle strade regionali – commenta il Consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Quarta Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) – dopo il grande restyling avviato con il Piano Strade, si prosegue a investire nella rete infrastrutturale stradale, attenzionata come mai prima d’ora: la Campania ha cambiato decisamente la marcia. Il nuovo avviso, destinato ai piccoli comuni, scaturisce, ancora una volta, dall’ascolto dei territori che non avevano potuto beneficiare delle misure precedenti e necessitavano di un sostegno per interventi importanti nell’interesse della collettività”.